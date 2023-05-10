Естетика Old money підірвала тікток: що це таке та як виглядати дорого і стильно

Ви могли помітити, як останнім часом всі шаленіють від естетики Old money, яку ще називають "тиха розкіш". Цей тренд підірвав тікток, а інфлюенсери тепер приміряють вбрання, яке відповідає цьому стилю.

Old money – це стриманий, дорогий та актуальний стиль, незалежно від модних віянь, пише 24 Канал. Цей стиль зародився в колі багатих родин. Усі вони мали відомі прізвища, титул, владу та гроші, а їхнє вбрання було демонстрацією привілейованого життя.

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Вбрання "тиха розкіш" навіяне стриманістю, витонченістю, елегантністю, мінімалізмом та найвищою якістю. Стилю не притаманна логоманія та яскраві кольори, втім образи складаються з речей відомих та дорогих брендів.

Найбільше у своїх колекціях представляють вбрання у стилі "тиха розкіш" такі бренди як The Row, Bottega Veneta та Khaite. Вбрання Old money – це сумка Hermès Kelly, вишукане пальто Max Mara, чи пуловер від Ralph Lauren. Прикладів може бути безліч. Одним словом, "тиха розкіш" – це вбрання, яке витримає випробовування часом. Це є базовий гардероб найвищого рівня.

Багаті люди не хотіли демонструвати свої величезні статки через одяг, тому обирали речі, які виглядали просто та водночас вишукано. Стиль Old money віддзеркалювала тенісна спідниця з поло та взуття для занять спортом та класичні костюми для навчання в Лізі плюща.

Тікток нагадав усім про цей витончений стиль, тож естетика стилю по-трохи перемістилася в простори інстаграму, де інфлюенсерки намагаються створювати свої образи у стилі Old money.

Повернення до мінімалістичних та витончених фасонів спричинена втомою від нескінченної гонитви за наймоднішим, найстильнішим, найтрендовішим. Саме тому абсолютно природно ми повертаємося до силуетів, тканин і фактур, які не втрачають актуальності з сезону в сезон.



Образи в стилі Old money / Фото з Pinterest



Образи в стилі Old money / Фото з Pinterest



Образи в стилі Old money / Фото з Pinterest



Образи в стилі Old money / Фото з Pinterest



Образи в стилі Old money / Фото з Pinterest



Образи в стилі Old money / Фото з Pinterest



Образи в стилі Old money / Фото з Pinterest



Образи в стилі Old money / Фото з Pinterest



Образи в стилі Old money / Фото з Pinterest



Образи в стилі Old money / Фото з Pinterest



Образи в стилі Old money / Фото з Pinterest