В них ви виглядаєте на декілька років старше: речі, які старять всіх жінок

Одяг відіграє важливу роль у формуванні враження про вік і стиль особи. Для багатьох жінок важливо виглядати стильно та відчувати себе впевнено в будь-якому віці. Та все ж, є деякі типи одягу, які можуть візуально додавати віку.

Так, 24 Канал зібрав перелік речей, що старять жінок. Про такий одяг та аксесуари – далі в матеріалі.

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Занадто великі або об'ємні речі

Неправильно підібраний розмір або надмірний об'єм можуть зробити фігуру менш пропорційною та виглядати невдало.



Об'ємні речі / Фото з відкритих джерел

Старомодні речі

Носіння винтажу – чудова ідея, але часто такі речі можуть бути застарілим. Краще поєднувати класичні елементи зі сучасними трендами.



Старомодні речі / Фото з відкритих джерел

Великі і яскраві прикраси

Занадто великі та яскраві прикраси можуть виглядати старомодно. Рекомендується вибирати аксесуари помірного розміру та приглушених відтінків.



Великі та яскраві прикраси / Фото з відкритих джерел

Втім, зрештою, важливо пам'ятати, що індивідуальний стиль та комфорт завжди переважають над загальноприйнятими правилами. Найголовніше — вибирати одяг, в якому ви відчуваєте себе впевнено та щасливо, незалежно від віку.