Топ-3 осінні речі, які актуальні завжди: ці речі подобаються всім

Стилістка Валерія Границька розповіла про осіннє вбрання, яке не втрачає своєї популярності з року в рік. Тренди з'являються кожного сезону, але це аж ніяк не впливає на "вічні" речі, які не підвладні модним тенденціям.

Довговічні та якісні речі хвилює багатьох, оскільки таке капіталовкладення дозволяє сформувати покупку на кілька років. Придбавши ці речі ми не лише залишимося стильними, але й утримаємося від "швидкої моди" та не зашкодимо екології від значних покупок товарів.

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Додавши всього 3 речі у свій гардероб, ви не лише зекономите час, але й гроші, оскільки вам не доведеться в новому сезоні бігти й купувати нове вбрання чи взуття.

Стилістка Валерія Границька розповіла, що деякі речі існують "поза часом", тож вони актуальні завжди.

Осінні речі, які актуальні завжди

Черевики челсі

Їх носять з 1937 року, а вони ще досі залишаються актуальними. Ці черевики ви зможете стильно носити з будь-яким вбранням – джинсами, лосинами, шкіряними штанами, спідницями та сукнями.



Актуальні речі, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Довге пальто

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Обирайте для себе довжину міді або ближче до максі. Це має бути хороше пальто з якісної тканини, класичного крою та кольору. У довгому варіанті пальто буде актуальним завжди, незалежно від модних тенденцій. Таке пальто буде вашою ідеальною базою на осінній сезон.



Актуальні речі, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Штани прямого крою

Такі штани можуть бути трохи ширшими чи вужчими, але важливо, аби ви обрали саме прямий крій. Такий крій був актуальним колись і є актуальним тепер. Цей фасон штанів підходить всім типам фігур і є комфортним в будь-який сезон.



Актуальні речі, які не виходять з моди / Фото Pinterest