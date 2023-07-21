Від українських дизайнерів: найкращі образи у стилі Барбі, які ви легко зможете повторити
21 липня 2023, 13:00Читать новость на русском
Джерело:Vogue UA
20 липня в Україні відбулася прем'єра довгоочікуваного фільму "Барбі". З цієї нагоди виник тренд на все рожеве. Саме у таких образах чимало дівчат відправляються у кінотеатри.
Серед українських брендів є чимало варіантів аутфітів, які допоможуть бути в тренді. Актуальні образи показуємо далі.
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Як одягнутися у стилі Барбі
Зараз, як ніколи, розлітаються вбрання у всіх відтінках рожевого – від пастелі до фуксії, романтичні аутфіти, інфантильні деталі, високі підбори, корсети тощо. Знайти образи в стилі Барбі можна в колекціях багатьох українських брендів.
- Alice K – рожевий корсет з деніму з атласними бретелями та штани палаццо;
- J’amemme і LessLess – сукні в будуарному стилі;
- Cultnaked – сексуальний асиметричний топ і рожеві шкіряні штани;
- Marianna Senchina – коротка сукня babydoll;
- колаборація FROLOV x ЦУМ – корсетні сукні та фатинові спідниці;
- PAPAYA – штанний костюм в пастельному кольорі;
- Marsego – романтична максісукня;
- Katerina Rutman – кокетливе вбрання;
- COOSH – трикотажний костюм;
- MY x MY – лляний ансамбль;
- Balykina – мінісукня з лелітками.
Одяг у стилі Барбі / Фото Vogue UA