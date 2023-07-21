Від українських дизайнерів: найкращі образи у стилі Барбі, які ви легко зможете повторити

21 липня 2023, 13:00
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Джерело:

Vogue UA

20 липня в Україні відбулася прем'єра довгоочікуваного фільму "Барбі". З цієї нагоди виник тренд на все рожеве. Саме у таких образах чимало дівчат відправляються у кінотеатри.

Серед українських брендів є чимало варіантів аутфітів, які допоможуть бути в тренді. Актуальні образи показуємо далі. 

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Як одягнутися у стилі Барбі

Зараз, як ніколи, розлітаються вбрання у всіх відтінках рожевого – від пастелі до фуксії, романтичні аутфіти, інфантильні деталі, високі підбори, корсети тощо. Знайти образи в стилі Барбі можна в колекціях багатьох українських брендів.

  • Alice K – рожевий корсет з деніму з атласними бретелями та штани палаццо;
  • J’amemme і LessLess – сукні в будуарному стилі;
  • Cultnaked – сексуальний асиметричний топ і рожеві шкіряні штани;
  • Marianna Senchina – коротка сукня babydoll;
  • колаборація FROLOV x ЦУМ – корсетні сукні та фатинові спідниці;
  • PAPAYA – штанний костюм в пастельному кольорі;
  • Marsego – романтична максісукня;
  • Katerina Rutman – кокетливе вбрання;
  • COOSH – трикотажний костюм;
  • MY x MY – лляний ансамбль;
  • Balykina – мінісукня з лелітками.

Одяг у стилі Барбі / Фото Vogue UA

Автор: Христина Кобак