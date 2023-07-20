Головний тренд цього літа – бермуди: топ-7 моделей, які мають бути у вашому гардеробі
Джерело:Vogue UA
Шорти-бермуди повертаються. Зараз їх можна сміливо поєднувати з жакетами, oversize сорочками, створювати стильні аутфіти.
Особливо актуальними бермуди є влітку, їх вже неодноразово одягали світові знаменитості. Добірку стильних образів для модниць дивіться на 24 Каналі.
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Хуліганські бермуди
Шорти з необробленими краями, що є їхньою головною родзинкою. Їх сміливо можна поєднувати з короткими топами та різними сандалями.
Гейлі Бібер у бермудах / Фото Vogue UA
Костюмні бермуди
Це ще один оригінальний варіант бермудів, до яких варто одягати вкорочений блейзер чи топ, а з взуття обирати кросівки. Мікс формальності та вуличного стилю – чудове поєднання, яке привертатиме увагу публіки.
Крістінна Куан в костюмних бермудах / Фото Vogue UA
Джорти
Ця модель невпинно підкоряє серця знаменитостей. Джинсові бермуди, сорочка зі смугастим принтом та популярні Adidas Samba – ідеальне комбо для літньої прогулянки.
Джіджі Хадід у джинсових бермудах / Фото Vogue UA
Бермуди з легкої тканини
Льон чи бавовна – прекрасний вибір у спекотну погоду. Лляні чи бавовняні бермуди треба носити з сорочкою з такого ж матеріалу. Також можна додати до образу білу майку, щоб сорочку залишати розстебнутою.
Бермуди з легкої тканини / Фото Vogue UA
Білі бермуди
Такі шорти підійдуть не лише для повсякденних, а й для святкових образів. Спробуйте поєднати їх з найбажанішими чоботами сезону – Fidan Novruzova.
Белла Хадід у білих бермудах / Фото Vogue UA
М'які бермуди
Дуже схожі на чоловічі, чудово поєднуються з сорочкою вільного крою. Щоб додати аутфіту жіночності та елегантності, зі взуття оберіть балетки.
Дженніфер Лоуренс у м'яких бермудах / Фото Vogue UA
Елегантні бермуди
Такий низ можна одягати й для вечірніх виходів. Доповніть look туфлями на підборах та елегантною сумочкою й ловіть погляди оточуючих.
Елегантні бермуди / Фото Vogue UA