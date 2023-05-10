Базовий гардероб на літо: 10 речей, які вам варто придбати

Влітку вам треба мати певний набір речей, які будуть ідеально стилізуватися одне з одним. Завдяки укладанню базового гардероба, ви отримаєте необмежені можливості компонування стильних образів.

Основні елементи гардероба повинні бути нейтральних кольорів та класичного крою, пише 24 Канал. На один сезон нам потрібно всього десяток речей, які будуть вдало поєднуватися одне з одним.

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Чорний жакет

Це повинна бути річ з якісної тканини, яка не буде парити, але захистить від холоду. Влітку ми відкладаємо наші тренчі та куртки, а от зранку чи пізно ввечері буває доволі прохолодно, тож без жакета нам не обійтися.

Біла сорочка

Такий елемент гардероба є цілком універсальним. Замість штивої тканини, оберіть річ з м’якого шовку.

Блакитні джинси

Напевно кожна дівчина має такі базові джинси у своїй шафі. А якщо ні, то додайте до синіх чи чорних джинсів саме блакитні, вони ідеально пасуватимуть вам в літню пору.

Чорні туфлі

Обирайте підбори не вище, ніж 10 сантиментрів. У туфлях ви маєте почувати себе зручно та комфортно. Обирайте класичні туфлі-човники з гострим носком, які досі є актуальними.

Чорна сумка

Зробіть свій вибір на сумці без жодних декоративних деталей. Це має бути базова сумка, яка пасуватиме і до сукні, і до образу з кросівками.

Кросівки

Якщо ви хочете мати у своєму гардеробі базові кросівки, то варто зупинити свою увагу на брендах Adidas, Nike чи Reebok. Ці марки мають у своєму асортименті взуття, яке не сходить з модних радарів впродовж багатьох років.

Сукня

Безумовно, влітку нам не обійтися без сукні. Обирайте легкі та повітряні сукні білого кольору, або ж додайте до свого гардеробу класичну сукню-комбінацію.

Біла футболка

На літо обирайте футболку розміру оверсайз з натуральної тканини. Головне, щоб вона не була завуженою на талії.

Чорна майка

Можете придбати на літо майки на тонких та широких бретелях. Останній варіант більш практичний.

Балетки

Обов’язково включіть балетки до свого базового гардероба. Окрім того, що вони набули шаленої популярності, вони чудово поєднаються з кежуальними чи романичними аутфітами.