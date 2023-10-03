Що носять француженки восени: стильні речі, які варто додати до свого гардероба

Француженки люблять одягати вбрання для осіннього сезону, адже демонструють на собі улюблені кардигани, тренчі та берети. Цієї осені парижанки одягають стильні вельветові жакети та джинси кльош.

Французькому стилю всі співають оди, пише 24 Канал. Їхній стиль наслідують десятки дівчат зі всього світу. Модниці обирають для себе простий крій, натуральні кольори та якісні тканини. Їм важливо, аби їхня річ виглядала дорого та прослужила їм чимало сезонів.

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Універсальність, простота та елегантність – три кити, на яких тримається стиль француженок. Улюблені речі француженок легко комбінувати, і при цьому образи залишаються елегантними.

Основна складова гардероба – базові речі, які рятують їх кожного дня. Біла футболка, сорочка, блакитні джинси, балетки, класичний жакет, сумка та окуляри – добірка їхніх найважливіших речей.

Та окрім цього вони ще мають кілька речей, які варто взяти на замітку, якщо хочете повторити їхні аутфіти.

Тренч

Француженки дуже люблять кардигани. У них майже не зустрічається трендових шкіряних тренчкотів, зазвичай, вони роблять ставку на класичний бежевий чи коричневий верхній одяг.

Пальто

Пальто посідає особливе місце в гардеробі модних француженок. Образи з пальтами вони найчастіше створюють на основі водолазки, джинсів та лоферів.

Трикотажна сукня

Обирайте на осінь стильну коричневу сукню з трикотажу, яку поєднаєте з лоферами, тренчем чи пальто. Коричневий колір популярний восени, тож можете сміливо робити ставку саме на нього.

Жакет

Жюлі Феррері продемонструвала на собі стильний аутфіт, що складався з коричневого жакета оверсайз, джинсів кльош та красивих туфлів з квадратним металізованим носком Saint Laurent.

Гумаки

У сезон дощів гумові чоботи стануть ідеальною знахідкою, втім Жюлі вирішила їх стилізувати в погожий осінній день, тож поєднала з мініспідницею та кардиганом.

Вінтажна куртка

Француженки люблять вінтаж, тож радо приміряють на собі потерті шкіряні або вінілові куртки, що зроблені в стилі 90-х років. Щоб стильно виглядати, поєднуйте їх з чорною водолазкою та чорними джинсами.