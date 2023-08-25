Який одяг носити на останніх місяцях вагітності: модні образи від відомої блогерки

Модна блогерка та скандинавська інфлюенсерка Перніль Тейсбек полюбилася багатьом користувачам завдяки своїх мінімалістичним та стриманим образам. Втім останніх 9 місяців прихильники спостерігали, як модниця приміряє на собі вбрання для вагітних, тож радимо її аутфітами надихнутися іншим матусям, які чекають на появу малятка.

Під час вагітності також можна мати стильні образи. Це своїми світлинами довела топова скандинавська інфлюенсерка, яка постійно ділилася з підписниками новими образами.

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Судячи з останніх виходів Ріанни – демонструвати округлий живіт під час вагітності стало модним, тож до образів Перніль увійшли різноманітні аутфіти – з закритим та відкритим животом.

Нещодавно Перніль вже народила свою четверту дитину, тож в черговий раз насолоджується материнством, а ми поділимося її модними образами.

На своєму прикладі блогерка показала, що вагітність – це не привід відмовляти собі в модних речах, тому данка продемонструвала, як саме виглядати стильною під час вагітності.

У теплу погоду Перніль одягає вільні штани з піжамної естетики та міксує їх з кардиганом, розстібаючи майже увесь нижній ряд ґудзиків.

Також вона носить трикотажні сукні, які ідеально сідають по її фігурі. В аресені вбрання блогерки – вільні плаття, які не сковують рухів та дозволяють чудово себе почувати з великим животом.

Скандинавська блогерка любить демонструвати живіт, тому часто оголює його, коли одягає сорочки чи навіть джинсові куртки.

Для прохолодних днів підійдуть вільні штани та світшот розміру оверсайз або ж стильний комбінезон, який можна носити з футболками чи світшотами.