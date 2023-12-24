Вишиванка на Святий вечір та Різдво: з чим її носити показують українські зірки

Вже сьогодні ввечері українці зберуться за одним столом за святою вечерею. Традиційно в це християнське свято ми одягаємо наш оберіг – вишиванку, без якої не обходиться жодне важливе свято. З чим поєднувати вишиванку та як її стильно носити показують українські знменитості.

Вже другий рік постіль для українців Святий вечір не такий магічний та дивовижний, як раніше. Віна розлучила багато сімей, адже чоловіки та жінки виборюють нашу свободу на фронті.

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Втім наша найбільша сила – це віра в перемогу. Обов’язково настане час, коли ми з нашими рідними сядемо за один стіл, а нашу вечерю більше не будуть переривати звуки сирен. Та є в нас ще одна суперсила – незламність, тож попри все, ми все одно готуємося до свята та з гордістю одягаємо вишиванку на святу вечерю.

Редаакція Fashion 24 зібрала образи зірок у вишиванках, якими ви можете надихнутися. Розповідаємо, як та з чим носити вишиванку чи вишиту сукню, щоб відчувати себе затишно й комфортно.

Цього року дуже популярними стали силянки та прикраси з герданом, зґардою, баламутом тощо. Тож пропонуємо вам добірку розкішних образів, які вам неодмінно сподобаються

Шовкова сукня з вишитим кардиганом



Розкішні образи з вишиванкою / Фото з інстаграму зірок



Розкішні образи з вишиванкою / Фото з інстаграму зірок

Вишиванка з бахромою



Розкішні образи з вишиванкою / Фото з інстаграму зірок

Вишиванка з намистом зі зґардами з натурального каміння



Розкішні образи з вишиванкою / Фото з інстаграму зірок

Вишиванка з джинсами



Розкішні образи з вишиванкою / Фото з інстаграму зірок

Вишиванка з кептарем



Розкішні образи з вишиванкою / Фото з інстаграму зірок

Вишиванка з герданом "Борщівський язик"



Розкішні образи з вишиванкою / Фото з інстаграму зірок

Вишиванка з коміром та зґардою



Розкішні образи з вишиванкою / Фото з інстаграму зірок