5 літніх образів німкені Соні Лісон, які ви захочете повторити: стильні фото

Берлінська інфлюенсерка Соня Лісон є активним інстаграм-користувачем та часто потрапляє в об’єктиви вуличних фотографів. Білявка любить трендове вбрання та яскраві кольори, тож демонструє цікаві образи у своєму профілі.

Інфлюенсерка часто створює модні виходи з лаконічного та комфортного вбрання, пише 24 Канал. Вона не любить підбори, а натомість обирає зручне взуття на плоскій підошві. У неї є безліч стильних кросівок, які вона вдало інтегрує у свої аутфіти.

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Фешіоніста часто створює образи з ясравими елементами гардероба. Надихаючись її образами, ви знайдете для себе стильні рожеві та блакитні кольори, які переважають в аутфітах Соні саме цього року.

У її арсеналі є майже всі трендові елементи гардероба: сорочка рожевого кольору, кросівки Adidas Samba, блакитна сорочка в смужку, штани карго.

Щоб вдало обіграти свої образи дівчина доповнює їх аксесуарним рядом: окулярами Bottega Veneta, плетеними та зжатими сумками від Miu Miu.

Якщо ви хочете створити цього літа цікаві образи, радимо надихатися модними виходами Соні Лісон.