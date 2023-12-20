Зверніть увагу: 5 образів з уггами, які не набриднуть

Цього року угги стали надзвичайно популярними. Вони вже кілька сезонів набирають модних оборотів, втім цієї зими нам без них не обійтися. Їх одягають всі – від знаменитостей до модних блогерок, тож розповідаємо, як цікаво носити це взуття в холодну пору року.

Компанія Ugg була заснована молодим австралійським серфером у 1978 році. Популярними вони стали завдяки тому, що використовували тільки м'яку овчину для створення пухнастих капців та черевиків, які стали затребуваними у 2000-х роках завдяки таким ІТ-дівчатам, як Пейрс Хілтон, Ніколь Річі та Ліндсі Лохан.

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Тепер ми можемо помітити на угги справжнім бум в інстаграм-стрічці. Бренд продемонстрував цікаві моделі, без яких вже не уявляють свої образи модні блогери.

Палітра кольорів цього взуття просто ідеальна, адже кожна зможе знайти собі щось до вподоби: чорні угги, коричневі, бежеві, сірі тощо. Окрім базових кольорів з’явилося безліч цікавих моделей – замшеві угги з овчиною, угги у вигляді тапків, угги з масивною платформою, вишивкою та багато чого іншого.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Бренд Ugg використову натуральний матеріал, який регулює тепло і вбирає вологу, тобто зберігає ноги в теплі за холодної погоди, але зберігає їх сухими в теплу погоду.

Щоб ваші образи завжди виглядали стильно й цікаво, радимо вам придивитися до модних образів інфлюенсерів, які показують на собі цікаві варіанти, які вам не набриднуть.

Джинси + джемпер

Джинси з уггами – це базовий варіант, який завжди буде доречний. Вінтажний синій денім гарно поєднується з класичними кольорами, тому одягайте зверху джемпер в синьому чи шоколадному відтінку та доповнюйте look коричневими уггами.

Джинси + жакет

Так, такий образ може видаватися дещо незвичним, але хто сказав, що поєднувати жакет з уггами не можна? Беріть приклад з блогерки та стилізуйте ці речі разом в одному відтінку.

Широкі штани + трикотажна жилетка

Угги гарно виглядають з трикотажним вбранням. Одягайте широкі штани, які спадатимуть до взуття та приміряйте трикотажний жилет. Для зручності одягайте його з гольфом чи сорочкою.

Трикотажне вбрання + пальто

Носити молочний колір з ніг до голови - чудовий спосіб підкреслити затишне вбрання на зимовий сезон. Доповнюйте своє вбрання верхнім одягом однакового відтінку, щоб аутфіт виглядав розкішно.

Гетри + лосини

Найчастіше модниці додають до уггів лосини, тому скористайтеся цим варіантом, а ще додайте родзинки у вигляді гетрів, як це зробила Аліна Френдій.