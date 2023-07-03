Як одягнутися в спеку: 8 комфортних образів від інфлюенсерів

Літо – найспекотніша пора року. Жакети та джинси можемо відкласти до часів, коли стовпчик термометра трохи опуститься. В спекотні дні робіть ставку на речі з льону, вільні сукні, мініспідниці, топи-бандо та сорочки оверсайз.

Якщо у вас часто немає цікавих ідей для стилізації літніх аутфітів, тоді рекомендуємо надихатися образами модних інфлюенсерів, пише 24 Канал.

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У спекотну пору року звертайте увагу на одяг з льону чи бавовни. Вбрання з цього матеріалу ідеально підходить для теплих днів, коли стопчик термометра піднімається вище 25 градусів.

Влітку робіть ставку на вбрання вільного крою – вільна сукня чи шорти з легких тканин зроблять перебування на сонці не таким виснажливим. Зручними є сукні-комбінації, які не втрачають актуальності та пошиті з доволі легкого матеріалу.

В спекотну пору спортивні чи класичні костюми втрачають популярність через матеріал, який дуже парить. А от костюми, що складаються з футболки і шортів, чи модного жилета з шортами – ідеально підійдуть в теплий день.

При виборі літнього взуття пам’ятайте про зручність. Якщо вам доведеться багато гуляти містом чи парком, то обирайте для себе легкі кросівки, кеди чи сандалі. Якщо у планах вечірній променад – робіть ставку на балетки чи сандалі. У спекотну пору обирайте відкрите взуття, адже вам у ньому буде прохолодніше.

Не забувайте у спеку про головні убори – це панама, хустинка, бейсболка та солом’яний капелюх. Ці головні убори вдало довершать ваш образ та забезпечать від сонячного проміння.

Fashion 24 зібрав для вас кілька образів інфлюенсерів, які ви можете взяти до уваги та надихнутися свіжими і цікавими ідеями.