5 ідей пляжних образів, які знадобляться вам влітку: ефектні аутфіти
Джерело:інстаграм @anna.le.nova
Щоб виглядати влітку стильно на пляжі, багато вбрання вам не знадобиться. Головне – правильно його поєднувати між собою, щоб утворити цікавий аутфіт.
Якщо ви здійснюєте покупки на літо, то не забувайте про пляжні образи, які потребують також уваги.
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Сорочка + хустина
Насамперед, у вас обов’язково повинен бути купальник. Який саме – вирішувати вам. Робіть ставку на класику – купальник у базових кольорах – чорному та білому, купальник монокіні, роздільний купальник, з вирізами та цікавими принтами.
Колись на пляжі дівчата любили використовувати парео, втім зараз попит на цю річ значно впав, тому модниці все частіше почали використовувати класичну білу сорочку розміру оверсайз, яку накидають зверху під купальник.
Не варто забувати і про палюче сонце на пляжі, тож стильна хустинка стане не лише чудовим захистом від сонця, але й слугуватиме гарним акцентом у вашому образі.
Пляжні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova
Пляжні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova
Сітка
Мабуть ви вже встигли помітити, як багато цього сезону суконь та спідниць з сітки. Таке вбрання ідеально підходить для пляжного відпочинку. Поєднуйте прозорі вироби зі сланцями, в’єтнамками чи босоніжками.
Пляжні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova
Пляжні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova
Кроше
Також цього року повернувся тренд на речі, що виконані в техніці кроше. Це топи, штани, спідниці різних довжин та сукні. Для пляжного відпочинку це вбрання підходить ідеально.
Пляжні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova
Пляжні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova
Сорочка + капелюх
Цікавими та довершеними образи виходять завдяки капелюхам, які гарно поєднуються з розслабленими пляжними аутфітами на основі лляних шортів з сорочкою, топів чи купальників.
Пляжні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova
Пляжні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova
Хустка в якості топу
Якщо хочете урізноманітними свій аутфіт, то одягайте замість топу хустку, поєднуючи з широкими штанами чи джинсами на високій посадці.