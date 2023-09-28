5 стильних образів на осінь: модні поєднання показує француженка Жюлі Феррері
Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері вже починає тішити своїх прихильників осінніми образами. Зірка поділилася модними лайфхаками, які зможе застосувати на собі кожна модниця.
Архітекторка з містечка Аяччо, що на Корсиці, обожнює моду, пише 24 Канал. Вона часто створює образи зі стильного та мінімалістичного вбрання.
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Здебільшого Жюлі Феррері демонструє на своїй сторінці жіночні та елегантні аутфіти. Її основна частина гардероба складається з базових речей, який вона легко поєднує з трендовими елементами та розбавляє яскравими деталями.
Як справжня француженка Жюлі часто складає сети в класичному стилі, які їй дуже личать. Надихнувшись її найкращими образами, ми відібрали добірку чудових осінніх образів, які ви залюбки зможете повторити.
Светр-сукня + чоботи
Інфлюенсерка одягнула рожевий светр-сукню, який поєднала з жокейськими чоботами та білими гетрами.
Біла сорочка зі штанами + подовжений жакет
Створюючи образ вихідного спробуйте приміряти білі широкі штани з блузою, одягнувши зверху чорний подовжений жакет і туфлі на невисоких підборах.
Кардиган + ґумаки
Гумаки стають особливо популярними в осінню пору. Жюлі пропонує носити їх не лише у дощову погоду, але й одягати на голу ногу під оливкову спідницю та кремовий кардиган.
Костюм + лофери
Щоб створити красивий образ одягніть шовкову майку з мереживом та стилізуйте її костюмом в тон. Інфлюенсерка обрала для себе білосніжний костюм та довершила look вишневими лоферами.
Светр поло + угги
Угги одягати ще трохи заскоро, втім справжня осіння погода не за горами. Надихаючись образом француженки, обирайте для себе светр з коміром та широкі білі штани.