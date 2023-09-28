Архитектор из городка Аяччо, что на Корсике, обожает моду, пишет 24 Канал. Она часто создает образы из стильных и минималистичных нарядов.

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В большинстве своем Жюли Феррери демонстрирует на своей странице женственные и элегантные аутфиты. Ее основная часть гардероба состоит из базовых вещей, которые она легко сочетает с трендовыми элементами и разбавляет яркими деталями.

Как настоящая француженка Жюли часто складывает сети в классическом стиле, которые ей очень подходят. Вдохновившись ее лучшими образами, мы отобрали подборку прекрасных осенних образов, которые вы с удовольствием сможете повторить.

Свитер-платье + сапоги

Инфлюэнсерша надела розовый свитер-платье, который соединила с жокейскими сапогами и белыми гетрами.

Белая рубашка с брюками + удлиненный жакет

Создавая образ выходного попробуйте примерить белые широкие брюки с блузой, надев сверху черный удлиненный жакет и туфли на невысоких каблуках.

Кардиган + резинки

Резинки становятся особенно популярными в осеннее время. Жюли предлагает носить их не только в дождливую погоду, но и одевать голую ногу под оливковую юбку и кремовый кардиган.

Костюм + лоферы

Чтобы создать красивый образ, наденьте шелковую майку с кружевом и стилизуйте ее костюмом в тон. Инфлюэнсер выбрала для себя белоснежный костюм и довершила look вишневыми лоферами.

Свитер поло + угги

Угги одевать еще немного скоро, впрочем, настоящая осенняя погода не за горами. Вдохновляясь образом француженки, выбирайте для себя свитер с воротником и широкие белые брюки.