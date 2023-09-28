Головні убори чудово доповнюють будь-який жіночний образ, пише 24 Канал. Влітку головні убори носять, щоб вберегти волосся від палючого сонця, а восени – від холоду, вітру та дощу.

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Погодні умови часто псують стан волосся, тож ними варто користуватися, аби залишатися з гарною зачіскою. Та окрім цього, головні убори відповідають за іншу не менш важливу функцію – вони вдало довершують наші аутфіти та додають їм цікавої родзинки.

Бейсболка

Кепка ідеально підходить для першої половини осені. Вона гарно поєднується зі спортивними костюмами, світшотами і жакетами. Зверніть увагу на базові відтінки кепок, які ви зможете стилізувати з будь-якими іншими кольорами.

Шапка біні

Ближче до листопада шапки посядуть чільне місце в гардеробах модниць. Цей головний убір є доволі зручним та підходить під різноманітні куртки, бомбери, шкірянки та жилети.

Берет

Такий головний убір ідеально пасує до пальт. Вони теплі, практичні та універсальні. Носіть берет з пальтами довжини максі, з тренчами та вінтажними потертими куртками.