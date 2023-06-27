Fashion-натхнення: 10 літніх образів німкені Анук Ів, які вам сподобаються

За модною блогеркою з Німеччини стежить в інстаграмі понад 1 мільйон прихильників, які надихаються її стилем. Щоб надихнутися стилем білявки та спробувати легко повторити її виходи, радимо переглянути добірку модних образів на літо 2023.

Зірка стрітстайлу здобула популярність завдяки своїй любові до мінімалізму, стриманим кольорам та простому крою в одязі. Вона обожнює класичні чорно-білі поєднання та створює всі свої образи в нейтральній гамі кольорів.

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У своєму літньому гардеробі Анук Ів робить ставку на позачасові поєднання, які завжди будуть залишатися в моді. Дівчина використовує базові чорні штани та класичну білу майку, сорочку, кавові шорти, молочні палаццо, чорний кардиган, трикотажну сукню, сукні міді, бюстьє, а також сумки в чорних та коричневих кольорах, що будуть до всього пасувати.

Літо – це чудовий час для експериментів з власним стилем. Саме тому радимо вам надихатися аутфітами модниці та повторювати такі легкі та прості у стилізації образи.

Спробуйте комбінації інфлюенсерки з вбранням, яке точно знайдеться у вашій шафі. Все, що вам варто мати – базовий набір речей, який ви зможете легко комбінувати між собою. Серед трендових речей у гардеробі Анук – в’єтнамки, сукня та спідниця довжини максі, балетки та шовкова спідниця.

Головна фішка образів німкені – не перебільшувати з аксесуарами та прикрасами. Вона дотримується лаконічності та простоти у своїх виходах.

10 літніх образів Анук Ів