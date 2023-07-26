Fashion-натхнення: модні образи француженки Жюлі Феррері на літо 2023

Французька модниця Жюлі Феррері демонструє стильні образи, які можуть легко повторити її підписники. Архітекторка з Корсики має чудовий смак, тож вчить підписників стильно одягатися.

Жюлі Феррері любить стриманий та мінімалістичний стиль в одязі. Вона є чудовим прикладом того, як міксувати базові та трендові речі.

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Дівчина є володаркою справжнього французького стилю. Здебільшого Жюлі обирає в своїх образах речі, які не так швидко виходять з моди. Француженки обожнюють класику, оскільки вона не виходить з моди завдяки своїй універсальності і практичності.

Інфлюенсерка найчастіше віддає перевагу базовим кольорам та простому крою. Влітку дівчина обирає вбрання з натуральних матеріалів, які дають тілу дихати та можливість комфортного перебування в одязі хоч цілий день.

Цього літа модниця робить ставку на кольори та принти, демонструючи яскраві ауфіти для своєї аудиторії. Fashion 24 зібрав кілька стильних аутфітів Жюлі Феррері, які ви легко можете повторити.

Костюм в смужку

Жюлі Феррері обирає цього літа костюм в горизонтальну та вертикальну смужку. Свої образи вона поєднує зі шльопанцями та в’єтнамками. Француженки обожнюють вбрання у смужку, тож Жюлі має у своєму інстаграмі ще чимало аутфітів з бретонською смужкою.

Яскрава сукня

В арсеналі суконь інфлюенсерки знайшлося місце на яскраві кольори. Жюлі приміряла довгу жовту сукню на бретельках, а також вийшла на прогулянку у червоній сукні-бюстьє.

Спортивний костюм

Окрім красивих образів, влітку важливо не забувати про комфорт, тож одягайте легкі костюми, які можна приміряти разом з кросівками та бейсболкою.