Fashion-натхнення: 11 літніх образів Жюлі Ферері, які ви захочете повторити

Француженка Жюлі Феррері, яка живе в місті Аяччо, що на острові Корсика, вже від початку весни демонструє легкі, літні аутфіти. Дівчина щодня робить фото у дзеркалі та вчить своїх підписників стильно одягатися. Fashion 24 зібрав добірку найкращих образів, які ви зможете легко повторити.

Модна інфлюенсерка постійно тішить свою аудиторію стриманим стилем, пише 24 Канал. Дівчина слідкує за трендами та майже завжди доповнює свої виходи трендовими елементами гардероба, але поміж тим дотримується французького шику, який так помітний у її аутфітах.

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Архітекторка на власному прикладі демонструє, що можна стильно виглядати у звичайній майці та спідниці, якщо вміти їх правильно стилізувати. Француженки давно вважаються взірцем смаку в одязі, тож Жюлі не стала виключенням.

Образи модниці завжди зручні, елегантні, у спокійних тонах та максимально наближені до класики. Інстаграм інфлюенсерки – це онлайн-гід для тих, хто хоче надихнутися лаконічними та ідеально стриманими образами. Fashion 24 зібрав добірку літніх образів, які ви зможете самостійно повторити.

Серед аутфітів Жюлі Феррері – стильні сукні в квітковий принт, трикотажні плаття з розрізом, пишна спідниця нижче колін, довга спідниця максі та асиметричні сукні пастельних відтінків.

Окрім того, в образах Жюлі простежується любов до стилю Old Money, який зараз є дуже популярним. У її аутфітах присутній костюмний жилет, коротка біла сорочка та шорти в тон та кардиган в поєднанні з сорочкою. Всі образи французької інлюенсерки досить легко повторити, тож беріть їх собі на замітку.



Модні образи на літо від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Модні образи на літо від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Модні образи на літо від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Модні образи на літо від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Модні образи на літо від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Модні образи на літо від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Модні образи на літо від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Модні образи на літо від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Модні образи на літо від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Модні образи на літо від Жюлі Феррері / Фото з Instagram



Модні образи на літо від Жюлі Феррері / Фото з Instagram