Після того, як Аліна Байкова вийшла на червону доріжку у сукні з надписом "Fuck You Putin", дівчину одразу ж обступили охоронці, намагаючись зашкодити тому, щоби цей напис потрапив в фото-об’єктиви світових ЗМІ.

До теми Аліна Байкова у футболці Fuck you Putin відвідала Каннський кінофестиваль: її обступили охоронці

Втім знімок Байкової у антипутинському вбранні облетів всі великі міжнародні шпальти. Байковій намагались пред’явити звинувачення та арештувати одразу на місці, але її буквально врятувала інша деталь гардеробу – тренч "Power" від sustainable бренду RDNT українського дизайнера Андре Тана. Моделі дозволили пройти по червоній доріжці і лишитись на фестивалі, якщо вона закриє сукню тренчем.

Ось вам реальний стан "справжньої підтримки" України! Принаймні, у Франції. Мене заарештували, бо, бачте, фестиваль прагне бути поза політикою,

– прокоментувала Байкова.

Супермодель зазначила, що цей інцидент зайвий раз доводить: про війну в України – особливо міжнародній аудиторії – варто нагадувати щодня, бо за кордоном люди дуже швидко забувають про те, що росіяни кожен день убивають українців.

"Охоронці Каннського фестивалю ладні заарештувати тендітну дівчину, аби лише позбутися "незручної ситуації". Світе, прокинься! Сьогоднішня "позаполітична" позиція дорівнює підтримці війни. Це те саме, що стояти на боці ворогів свободи та людських прав, замовчуючи їхні щоденні злочини",

– прокоментував Андре Тан.

Він додав, що ми не можемо дозволити собі бути байдужими. Ми не маємо дати забути світові, що коїться у нашій країні кожного дня.



Аліна Байкова у тренчі від Андре Тана / Фото з прес-служби

"Не мовчіть, не думайте, що ваше слово нічого не варте! Кожен пост та нагадування про те, що відбувається, кожен ваш жест на підтримку України та українського – це все дуже важливо і працює на нашу спільну перемогу", – зазначив дизайнер.

Це вже не перша антипутинська акція від Байкової. У лютому в тій самій сукні вона прибула на вечірку з нагоди відкриття Тижня моди у Нью-Йорку. З самого початку повномасштобного вторгення Росії в Україну Аліна послідовно виступає з засудженням дій країни-агресора та відкрито транслює правду про дії загарбників на велику аудиторію власного Instagram-блогу, на який підписано близько 3,5 мільйонів людей.

Бренд RDNT, заснований Андре Таном під час війни, транслює національні меседжі про незалежність, індивідуальність, свободу самовираження та жагу до життя. Виручені з продажу товарів кошти дизайнер направляє на підтримку ЗСУ.



Аліна Байкова у тренчі від Андре Тана / Фото з прес-служби