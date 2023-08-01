5 формул літніх образів, які легко повторити: що носять інфлюенсери

Настав останній місяць літа, а це означає, що варто приміряти всі найкращі образи, які ви ще не встигли вигуляти. Як завжди, інфлюенсери на своїх прикладах показують найцікавіші аутфіти.

Завдяки різноманіттю літнього вбрання можна скласти чимало стильних образів. Радимо мати у своєму гардеробі костюмні шорти, сорочку оверсайз, сатинову спідницю, палаццо та костюмний жилет, який зараз дуже популярний завдяки стилю Old Money.

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Створюючи літні образи не забувайте про такі аксесуари як сонцезахисні окуляри, сумку, прикраси та головні убори, які рятують від сонячних променів у спеку.

Білі шорти + сорочка

Костюмні шорти з сорочкою виглядають красиво та одразу відсилають нас до естетики "тихої розкоші". Ви можете обирати шорти молочного чи чорного кольору та доповнювати білосніжною або блакитною сорочкою.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Сатинова спідниця + об’ємний верх

Якщо джинсова спідниця вам вже трохи набридла, спробуйте одягнути сатинову спідницю довжини максі. Поєднуйте її з футболками оверсайз, жакетами та сандалями чи в’єтнамками.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Біла сорочка + джинси

Поєднання білої сорочки з блакитними джинсами – база, яка ніколи не вийде з моди. Одягайте сорочку під бюстгальтер або ж створюйте багатошаровий образ з топом чи майкою. Довершуйте аутфіт балетками, сандалями, кросівками чи босоніжками.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Штани палаццо + будь-який верх

Широкі штани все ще залишаються популярними, тож без них неможливо уявити наш образ. Одягайте палаццо будь-якого кольору та поєдуйте зверху з майкою, бретонкою, жакетом чи лонгслівом.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova

Костюмний жилет + будь-який низ

Цього року костюмні жилети особливо в тренді, тож модні інфлюенсери залюбки їх приміряють разом зі штанами, джинсами та шортами.



Стильні образи на літо 2023 / Фото з Instagram @anna.le.nova