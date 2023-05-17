7 образів на літо, які ви зможете легко повторити: стильні фото

Часто кожна з нас не знає в чому вийти на зустріч, прогулянку з друзями чи на роботу в офіс. Щоб вам було легше зорієнтуватися у своєму гардеробі та підібрати речі для стильного образу – пропонуємо надихнутися добіркою готових формул, які треба лише повторити.

Влітку нам завжди хочеться простого, легкого та цікавого образу. Класична чорна чи біла футболка, джинси, лляна сукня, сандалі, бейсболка та сонцезахисні окуляри – обов’язкові елементи гардеробу кожної дівчини в теплу пору року.

Читайте також Найстильніші сукні на літо 2023: добірка модних виробів

Ці речі можна багато разів повторювати між собою і вони завжди виглядатимуть стильно. Втім окрім основних речей, влітку також можна застосувати багато інших цікавих речей.

Вбрання на кожній дівчині має підкреслювати її індивідуальність. З представлених нами образів, оберіть ті речі, які відображатимуть ваші смаки та переваги, а також унікальне почуття стилю та розуміння моди.

У добірці речей ви знайдете ультрамодну спідницю максі із шовку, молочні штани, сукню з вирізами, жилетку, джинсову куртку та штанний костюм.

Стилісти не радять одягатися в тренди з ніг до голови. Ваш образ буде набагато цікавішим, якщо на 80% складатиметься з бази, а з 20% - лише з трендів.

Правильно інвестуйте кошти у свій гардероб. Це дозволить вам створювати безліч стильних аутфітів та доповнювати їх трендовими елементами гардероба.

Базова футболка оверсайз + шовкова спідниця

Лляна сорочка + молочні штани

Зелена сукня + сумка в тон

Жилетка + білі штани

Denim total look

Жакет + джинси

Штанний костюм + бра