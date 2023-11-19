З чим носити коричневу спідницю цього сезону: 5 найкращих образів

Спідниці займають особливе місце в нашому гардеробі, навіть в осінньо-зимовий період. Чимало брендів на осінньо-зимовий сезон презентували спідниці в коричневому кольорі, тож радимо й вам придбати таку річ цього сезону.

Найбільшим фаворитом модниць цього сезону став коричневий колір. Спробуйте й ви додати їх у свій гардероб. Подивіться, як радять носити такі спідниці дизайнери.

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Із замшевими чоботами та светром з горловиною

Замшеві чоботи представили у своїх колекціях бренди Isabel Marant, Hérmes та багато інших. Тому можете їх сміливо комбінувати з коричневою спідницею. Такий образ по-справжньому виглядатиме по-осінньому.



Стильні образи з коричневою спідницею / Фото Vogue

З масивними черевиками і дублянкою

Монохромність та мінімалізм – головний контраст на осінньо-зимовому подіумі. Тому радимо вам обирати коричневу спідницю та поєднувати зі светром в тон, додаючи дублянку верблюжого відтінку. Ефектності такому образу надасть пара масивних черевиків.



Стильні образи з коричневою спідницею / Фото Vogue

З челсі та жакетом

Такий аутфіт стане ідеальним балансом між повсякденністю та професійністю. Спідницю прямого крою поєднайте з сорочкою на довгий рукав та картатим жакетом. Невимушеності додадуть черевики челсі, втім ви можете використовувати взуття на підборах.



Стильні образи з коричневою спідницею / Фото Vogue

З флористичною та блузою та чоботами на підборах

Багато брендів мають слабкість до флористичних принтів, тому час від часу додають їх у свої образи. За прикладом моделі ви можете створити простий та водночас елегантний образ на основі блузи з квітковим орнаментом, драпірованої коричневої спідниці та кремових чобіт на підборах.



Стильні образи з коричневою спідницею / Фото Vogue

З сорочкою та високими чоботами

Найкращий спосіб носіння мініспідниці в коричневих тонах – це поєднати її з однотонними колготками та високими чоботами. Таким чином ви створите ілюзію довгих ніг.



Стильні образи з коричневою спідницею / Фото Vogue