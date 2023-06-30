Що одягнути в кіно: добірка найцікавіших варіантів
Коли ми вирушаємо в кіно, то хочемо перш за все провести час не лише з користю за переглядом фільму, але й відпочити в колі близьких та рідних людей. Щоб ви комфортно себе почували, вам варто подбати про зручний аутфіт.
Образ у кінотеатр варто обирати відштовхуючись від того, з ким саме ви туди зібралися, пише 24 Канал. Вбрання на побачення з хлопцем буде дещо відрізнятися від аутфіту, який ви приміряєте на похід в кіно з друзями.
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Спідниця максі + футболка
Такий аутфіт ідеально підходить для побачення з хлопцем. Спідниці зараз дуже модні, тож є гарною альтернативою базовим сукням. Зверху одягайте футболку оверсайз та спробуйте довершити look вбранням, яке не перевершуватиме двох основних кольорів.
Сукня + кардиган
Одяг у техніці кроше цього року знову набув популярності, тож щоб відповідати всі тенденціям, одягайте під сукню в’язаний кардиган. Під час вечірнього сеансу в кінотеатрі може бути дещо холодно, тож ця річ стане вам у нагоді.
Сукня + сорочка
Чорна мінімалістична сукня на бретельках також гарно підійде для першого побачення. Зверху доповніть її базовою сорочкою білого кольору.
Футболка + штани
На кіно з подругами можете приміряти палаццо з футболкою в чорно-білих кольорах та для зручності довершити образ кросівками.
Мінісукня + джинсова куртка
Влітку не обійтися без короткої сукні, тож така модель також вдало пишеться в образ для походу в кіно. Не забувате про денім, який популярний цього сезону, тож довершуйте свій вихід джинсовою курткою.
Сорочка + джинси
Якщо ви збираєтеся в кіно великою компанією, то для зручності одягайте джинси, які поєднаєте з базовою майкою та сорочкою.