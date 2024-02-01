Жасмін Тукс святкує день народження: 10 найкращих образів моделі, які ви маєте побачити

1 лютого свій день народження святкує модель, колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Жасмін Тукс. Манекенниця святкує 33-річчя. На честь її свята, розглянемо найкращі виходи знаменитості та згадуємо її образи від українського бренду.

Модель розпочала свою модельну кар’єру у 15 років, пише 24 Канал. У світ моди її залучила мама, яка працювала стилісткою. В дитинстві дівчинка волейболом, футболом та гімнастикою, але знайшла себе на модельному подіумі.

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Дівчина швидко завоювала любов дизайнерів та світових брендів. Вона знялася для десятків глянцях та прикрашала собою сторінки сотні модних видань. Вперше собою Жасмін Тукс прикрасила обкладинку італійського глянцю Vogue.

Манекенниця позувала у речах від брендів Balmain, Burberry, Calvin Klein, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Versace, Yves Saint Laurent та багатьох інших.

У 2015 році дівчина приєдналася до "ангелів" Victoria's Secret. Через рік вона отримала найбільшу славу та впізнаваність, адже її світлини в білизні облетіли увесь світ. Жасмін презентувала найдорожче Fantasy Bra за 4 мільйони доларів.

Зараз модель свій час приділяє материнству. У 2023 році Жасмін народила донечку від чоловіка-мільйонера Хуана Девіда Борреро. У вільний час дівчина продовжує відвідувати світські заходи та проводить час з друзями в стильних образах.

Жасмін Тукс обирає український бренд

Відома модель має у своєму гардеробі чорні шкіряні штани Killa з високою посадкою від українського бренду Cultnaked.



Жасмін Тукс у вбранні від бренду Cultnaked / Фото Insider

Також у її гардеробі є шкіряний топ-бандо та штани гірчичного відтінку від бренду, який створила львівська дизайнерка Мері Фуртас.



Жасмін Тукс у вбранні від бренду Cultnaked / Фото з інстаграму бренду

Образи Жасмін Тукс

Американська модель любить красиво та стильно одягатися, тож з її аутфітів можна почерпнути ідеї для зимових стилізацій, або ж подивитися на модні образи для майбутніх сезонних поєднань.