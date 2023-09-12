З чим носити джинси: найкращі образи від зірок стрітстайлу

Без джинсів важко уявити сучасний гардероб дівчини. Ми одягаємо їх не лише щодня, але й цікаво стилізуємо з вишуканим вбранням. Моделей джинсів є багато, тож кожній дівчині буде точно з чого вибрати.

І хоч в зірок стрітстайлу є чимало вбрання, все одно джинси найбільше переважають у їхньому гардеробі, пише 24 Канал.

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Саме з джинсами можна створити безліч образів, тож пропонуємо почерпнути порцію натхнення в модних інфлюенсерів.

Скандинавська модниця Емілі Сіндлев носить широкі джинси з білою майкою та рожевою сорочкою у смужку. До речі, цей принт є актуальним в осінню пору не лише на сорочках, але й на жакетах і штанах.

Джинси у вінтажному стилі можете сміливо поєднувати з одягом у стилі нульових – майкою та взуттям з квадратним носком.

Німкеня Анук Іві стилізує блакитні базові джинси з білою футболкою оверсайз. Також вона може доповнити аутфіт картатим жакетом подовженим та кедами.

Не забувайте про актуальність білої сорочки восени, яку можна стильно поєднати з вінтажними кросівками.

Сорочку з майкою та джинсами також можна стилізувати з чорними лоферами.

Якщо дозволяють погодні умови – поєднуйте мюлі на підборах з джинсами та базовим светром.

До найактуальніших осінніх образів також можна віднести стилізацію з лонгслівом та лоферами.