З чим носити блакитні джинси: кілька порад для стильних образів

За допомогою простих речей можна створити модні та стильні образи. Нашу базу складають блакитні джинси, тож з ними можна створити десятки аутфітів.

Щоб завжди виглядати актуально і трендово, радимо вам поєднувати різноманітні фасони джинсів з базовим та яскравим верхом, пише 24 Канал. Правильно підібрані речі повернуть джинсам друге життя і вони заграють у джинсах зовсім по-новому.

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Перевірені часом джинси ніколи вас не підведуть, а за загальним визнанням і тим, що вони вважаються найпопулярнішим видом штанів, джинси доволі прості у стилізації.

До найпопулярніших джинсів 2023 року належать моделі mum, бойфренди, baggy, а також карго. Усі ці джинси здатні підкреслити вашу фігуру та створити образ по-справжньому модним.

Джинси вже давно стали одягом з розряду мастхев, тож радимо вам придивитися до модних образів інфлюенсерів, які надихнуть вас на неповторні образи.

Цього сезону в моді естетика Old Money, тож доповнюйте джинси модними жилетками. Також не забувайте про білі футболки, блакитну та шовкову сорочку.

Якщо хочете залишатися в тренді – обирайте джинсовий жилет або джинсову куртку. А цікавої родзинки вам додадуть топи та вбрання з відкритою спиною.

Джинси + в’єтнамки

Джинси + оголена спина

Джинси + біла футболка

Джинси + топ

Джинси + блакитна сорочка

Джинси + жилет

Джинси + джинсова куртка

Джинси + шовкова сорочка