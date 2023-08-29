Готуємося до 1 вересня: що одягнути вчителям і батькам на святкову лінійку

Вже за кілька днів школи знову відчинять двері для школярів. До святкової лінійки в школах готуються не лише школярі, але й вчителі, тому ми підготували для них кілька стильних образів.

1 вересня – відповідальний день для кожного школяра та вчителя, пише 24 Канал. Вчителі з особливим трепетом готуються до навчального сезону, аби дати дітям цінне знання. Також для них не менш важливим є образ на шкільній лінійці.

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Що одягнути вчителям на 1 вересня

Вчителі одягають на святкову лінійку стриманий та елегантний одяг. Зазвичай вони обирають блузи, сорочки чи вишиванки, які поєднують зі спідницями та штанами.



Образ вчительки на 1 вересня / Фото з Vseosvita



Образ вчительки на 1 вересня / Фото з Good House

А от чоловіки одягають білу сорочку на короткий чи довгий рукав та штани. Втім дедалі частіше на 1 вересня вчителі одягають замість білої сорочки – вишиванку. Колір вишиванки може бути будь-який, не особливо білий. Зараз в моді чорні вишиванки та оливкові, які так любить носити президент Зеленський.



Образ вчителя на 1 вересня / Фото з Good House

Що одягнути батькам на 1 вересня

Батьки учнів не мають дрес-коду на 1 вересня, втім всі вони стараються також мати належний вигляд, тож рідко хто приходить на святкову лінійку у джинсах.

Мами можуть сміливо одягати костюми, а якщо в штанах палаццо і жакеті буде спекотно, то верх можна замінити стильним жилетом. Окрім того, чудовим доповненням до штанів чи спідниці є вишиванка.

А щоб отримати кежуальний та більше невимушений образ – поєднуйте її з вільними джинсами. Найкращі образи показуємо на прикладі телеведучої Людмили Барбір.

Татусі можуть одягати вишиванки зі штанами або ж класичні футболки з джинсами.