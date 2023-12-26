Ви знайдете ці речі у своїй шафі: 10 образів для походу в кафе чи ресторан
Джерело:who what wear
Вечеря в ресторані – це ідеальна нагода, щоб нарешті одягнути ті елегантні речі, які висять позаду шафи для "особливого випадку". Але треба зважити усі нюанси – погоду, вологість і атмосферу місця.
Відвідини красивого закладу вимагають уважного підходу до вибору вбрання. Стиль повинен виражати ваш власний неповторний смак. Тому 24 Канал пропонує 10 ідей вбрання, які будуть доречним у ресторані і розкриють вас як натуру, що знається на моді.
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Від елегантних спідниць до джинсів – у переліку знайдеться щось для кожного. Майте на увазі, що багато з цих образів мають гарний вигляд саме завдяки взуттю та аксесуарам, тому не забудьте врахувати завершальні штрихи, коли створюватимете ансамбль для себе.Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.
Блуза і прямі джинси
Джинси та гарний топ завжди виручають. Погляньте на прекрасний ансамбль, і зрозумієте, що доказів на користь такого образу більше не потрібно.
Довга сукня і прості аксесуари
Сукня максі – зручна і водночас елегантна. Додайте кілька простих аксесуарів, і готово!
Кардиган, спідниця і чоботи до коліна
Порада для модниць: носіть кардиган як повноцінний верх. І всі ми знаємо, що облягаюча максіспідниця додасть будь-якому одягу ошатності.
Образ з кардиганом і ошатною спідницею / Фото LUCYWILLIAMS02
Виразний блейзер і джинси приталеного крою
Піджак і джинси – універсальне поєднання, яке убезпечить вас від стресу під час вибору вбрання. Зробіть вибір на користь трохи більш формального стилю, щоб доповнити денім.
Костюм і кросівки
У костюмі в поєднанні з повсякденними кросівками є щось невимушено стильне. Оберіть ефектні сережки та взуйте туфлі на підборах, якщо хочете додати жіночності.
Топ на бретелях і чорні штани
Майка на бретелях підходить для більшості випадків, але шовково-атласні моделі особливо пасуватимуть для монохромного образу на вечерю. Загалом, шовк – ідеальна вечірня тканина.
Топ з вирізом і світлі джинси
Така модна деталь як вирізи може покращити будь-який одяг. Поєднуйте свій яскравий топ із джинсами, щоб отримати легкий аутфіт. Додайте також помаду в тон.
Легка кофтинка і джинсова спідниця
Довгі рукави та довжина максі зроблять образи комфортними у холод. Залишайте вертикаль аутфіта в одній тональності кольорів.
Майка і шкіряні штани
Це лук на будь-яку пору доби, і він вас ніколи не підведе. Нехай шкіряні штани по-новому покажуть крутість ваших базових майок.
Смугаста сорочка і білі штани
Смужки — це рятівний круг від тих моментів, коли не знаєш, що одягнути. Незмінна класика, яка буде доречною у будь-якому закладі.