5 стильних образів для літнього відпочинку: прості формули, які легко повторити

Влітку всі ми збираємося у відпустку, втім, як завжди, нас непокоять думки щодо того, яке вбрання взяти з собою. Ці непрості роздуми можна звести до мінімуму, надихнувшись аутфітами модних дівчат.

Якщо ви хочете хоч на день стати туристкою у власному місті, або ж відправитися у мініподорож за місто чи вибратися з подругами до басейну в заміський комплекс, вам все одно треба придумати образ для відпочинку.

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Щоб ваш відпочинок вийшов ще більше вдалим, радимо обрати для себе красиві аутфіти, які подарують вам ще більше настрою.

Сукня + солом’яна сумка

Сукня бюстьє влітку є особливо актуальною. Обирайте її для прогулянок містом, а для зручності – одягніть сланці. Щоб взяти з собою все необхідне – воду, окуляри, телефон, гаманець та інші речі – робіть ставку на містку солом’яну сумку.

Спортивний аутфіт

У такому простому та лаконічному аутфіті ви будете відчувати себе напрочуд легко та зручно. Одягніть базову футболку, вільні штани, кросівки, а волосся зачешіть в косу, щоб не парило і не заважало.

Мереживне бра + шовкова спідниця

Для елегантної прогулянки приміряйте мереживне бра, яке ефектно поєднується з шовковою спідницею довжини міді, шльопанцями та білосніжною сорочкою оверсайз.

Квіткова сукня + мінісумка

Сукні з квітковим візерунком все ще залишаються в моді, тож обирайте для себе яскраві вироби на бретельках, які підкреслять вашу фігуру.

Синьо-жовтий образ

Обирайте влітку лляні костюми, в яких вам не буде спекотно. Щоб виглядати красиво та відтворити кольори українського прапора – обирайте лимонний костюм з додаванням блакитних деталей – капелюха чи сумки.