Готуємося до свята: 6 образів на День Незалежності від українських брендів

24 серпня в Україні відзначають День Незалежності. У це головне свято ми одягаємо вишиті сорочки, блузи та сукні, а ще традиційні прикраси, які наповнені важливими сенсами.

Українські бренди ще задовго до державного свята демонструють вбрання та образи, які можна приміряти на День Незалежності або ж зробити подарунок для себе та своїх близьких. Далі розповімо про найпопулярніші з них.

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GUNIA Project

Український бренд до Дня Незалежності представив нову колекцію, символом якої став дуб. В українській обрядовості він завжди символізував могутність та мудрість. Дуб є символом довголіття, здоров’я та щасливого подружнього життя. Дизайн спирається на флористичних та анімалістичних мотивах вишитих рушників Наддніпрянщини, Київщини та Сумщини XVIII-XX століть та вишивки козацької старшини XVII-XVIII століть.

FOBERINI & KAPSULA

Напередодні свята команда підготувала колекцію "БожеВільні" разом з мультибрендом KAPSULA. Символом колекції стали птахи. З продажу кожного виробу 300 гривень перерахують на збір "Сила Сестринства" благодійного фонду VETERANKA на честь їхнього 6-річчя.

EmbroideredGem

Нова колекція бренду присвячена Дню Незалежності називається "Вінець Слобожанщини"

"Слобожанщина сьогодні — прифронтовий регіон. Харків щодня потерпає від ракетних обстрілів. У своїй новій колекції я хотіла показати красу цього краю, його українську сутність», - зазначив бренд.

"Вінець Слобожанщини" – це вінок з фантазійних квітів, які були розшиті на боходухівському рушнику, а потім їх перенесли на сукні та блузи.

MustHave

На початку серпня український демократичний бренд MustHave презентував колекцію "Мотиви дому", яка натхненна архівними малюнками на стінах українських хатин. Чорні та білі лляні сорочки з гладдю відтворюють символічні орнаменти з Черкащини, Полтавщини та Київщини.

Guzema Fine Jewelry

Відомий ювелірний бренд презентував прикрасу до Дня Незалежності. Він оновив тогорічний тризуб на тонкому ланцюжку, додавши гербу сяйва діамантів.

GAPTUVALNYA

Бренд презентував колекцію "Ода", яка складається з вишитої сукні, що присвячена найважливішим цінностям українського народу. Аркоподібні елементи на комірі сукні нагадують тризуб та присвячені Дню Незалежності України та державності.

Дрібна біла квіткова вишивка — це шана героям, які боролися і продовжують боротися за нашу свободу, а подовжений силует створює відчуття легкості та нескінченності, символізуючи прагнення до свободи.