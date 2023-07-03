5 цікавих образів з базовими речима, які є у вашому гардеробі: добірка фото для натхнення

Інколи нам варто звернути увагу на свій гардероб по-новому. У всіх нас часто виникає дилема з тим, що нам нічого одягнути, втім варто лише по-новому подивитися на вбрання, яке вже є у нашій шафі.

Літо – чудова пора для експериментів та цікавих поєднань. Фешіоністи часто демонструють стильні аутфіти, якими ми надихаємося для створення модних образів.

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У кожного з нас в гардеробі є базові елементи гардероба, які ми часто поєднуємо між собою. Як створити красиві аутфіти у стилі інфлюенсерів – читайте далі.

Жилет + джинси

Костюмний жилет став одним із головних трендів літа. Поєднання з базовими джинсами роблять цей образ стильним та ефектним. Щоб почувати себе комфортно, обирайте жилет з льону. Довершуйте такий look взуттям та аксесуарами на свій смак.



Стильні образи з базових речей / Фото з Elle

Жакет + спідниця плісе

Таке поєднання може замінити ошатну сукню на важливу подію. Ельза Госк обрала для себе приталений жакет та довгу спідницю міді. Щоб образ був цілісним та гармонійним, витримайте його в одному кольорі. Шведка одягнула не лише вбрання молочного відтінку, але й взуття та сумку.



Стильні образи з базових речей / Фото з Elle

Палаццо + корсет

Класичні штани з сорочкою – це поєднання для ділових зустрічей. Влітку до невпізнанності змінити настрій можна завдяки штанам палаццо, які гарно поєднуються з корсетом. Звабливий верх та суворий і стриманий низ – ідеальний баланс, завдяки якому ви будете в центрі уваги.



Стильні образи з базових речей / Фото з Elle

Сорочка + шорти

Сорочка в поєднанні з шортами – ідеальне комбо. У такому образі ви будете почувати себе елегантно та максимально комфортно. Фешіоністи обирають цього літа сорочку у смужку та поєднують зі світлими шортами з льону.



Стильні образи з базових речей / Фото з Elle

Діловий верх + міні

На контрасті з білою сорочкою та чорним піджаком, трендова довжина міні підходить ідеально. Навіть у чорно-білому прочитанні такий верх виглядаж зовсім не по-шкільному.



Стильні образи з базових речей / Фото з Elle