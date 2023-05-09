З чим носити балетки цього літа: 5 цікавих ідей

Цього року балетки очолюють списки трендового взуття на літо, тому їх просто неможливо оминути увагою. Пропонуємо вам добірку стильних образів, які ідеально підійдуть на літню пору.

Попри трендові балетки Мері Джейн, в моді все ще залишаються балетки Chanel, які представив Карл Лагерфельд у 1984 році. Зараз вони такі ж актуальні, як і тоді, коли світ їх вперше побачив 40 років тому.

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Такі балетки підходять практично під все, що у вас є. Їх можна поєднувати з джинсами, лосинами, сукнями, спідницями та штанами палаццо. Відомі інфлюенсери на своїх прикладах показують, як легко можна стилізувати балетки з вбранням, яке є у вашому гардеробі.

З жакетом

Поєднуйте витончені балетки з елегантним кроєм речей. Стилізуйте чорний блейзер з кремовими штанами та жилеткою, доповнюючи look чорною сумкою.



Модні образи з балетками на літо / Фото з Who What Wear

Сукня максі

Текстурована сукня довжини максі гарно поєднається з мінімалістичними балетками. Щоб додати трохи романтичності, доповніть образ прикрасою з перлинок.



Модні образи з балетками на літо / Фото з Who What Wear

З яскравим кардиганом

Беріть приклад з Емілі Сіндлев та одягайте яскравий кардиган разом зі світлими штанами. Рожевий колір інфлюенсерка обрала не випадково. Вона доповнила кардиганом тон ніжно-рожевих балеток.



Модні образи з балетками на літо / Фото з Who What Wear

Сукня комбінація + біла футболка

Сукні-комбінації дуже універсальні, тож їх неможливо оминути увагою. Надихнувшись образом фешіоністи, радимо під низ одягнути футболку для створення невимушеного французького шику. Саме до такого образу ідеально підходять туфлі.



Модні образи з балетками на літо / Фото з Who What Wear

З топом

Нульові захопили всі можливі тенденції цього року, тож влітку ми будемо носити топи, які легко можна доповнити широкими штанами та елегантними балетками.



Модні образи з балетками на літо / Фото з Who What Wear