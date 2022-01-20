Образ дня: Кендалл Дженнер у сріблястому пуховику катається на сноуборді

Американська модель Кендалл Дженнер відправилася на зимовий відпочинок. Зірка подіумів підкорює снігові вершини на сноуборді в стильному аутфіті.

Встежити за реальним життям Кендалл Дженнер інколи буває вкрай важко. Дівчина не любить афішувати про своє особисте життя, тому часто публікує в мережі світлини, які були зроблені кілька тижнів тому.

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Лише нещодавно папараці підловили зірку в елегатному образі на підборах, як у своєму профілі манекенниця опублікувала пост з відпочинку. Модель не зазначає, де вона перебуває та з ким саме, лише ділиться з прихильниками світлинами з неймовірною природою.

Минулого року Кендалл разом із сестрою Кайлі та її донькою Стормі відправилися на відпочинок у каліфорнійські гори Маунт-Болді, неподалік від їхнього дому.

Ймовірно, що на початку 2022 року Кендалл вчергове повернулася в це атмосферне місце.

Для катання на сноуборді Кендалл обрала кремовий світшот з рожевими рукавами та теплий лижний комбінезон. Манекенниця одягнула спеціальні гірськолижні окуляри та чорний шолом.

Зверху представниця клану Кардашян-Дженнер одягнула сріблястий пуховик. У схожому пуховику в цьому сезоні вже з’являлася шведська модель Ельза Госк та дієтологиня Мей Маск.

Дивіться фото і відео з відпочинку Кендалл Дженнер