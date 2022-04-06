Всесвітньо відомий бренд Dolce & Gabbana представив колекцію шоколадних яєць, що прикрашені культовою майолікою та квітковим принтом.

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Кадри з великодніми яйцями з’явилися на офіційній інстаграм-сторінці бренду в інстаграмі.

"У межах святкування сторіччя історичного праліне нові писанки прикрашені культовими DGMaiolica та квітковими мотивами. Переосмислення сутності італійської краси у неповторній гармонії відчуттів. #DGBaci: смакові відчуття чистої та радісної любові до проголошення любові без кордонів", – йдеться у дописі.

Користувачі в мережі помітили, що яйця дуже нагадують російських матрьошок у кокошниках. Росіяни в коментарях залишають радісні коментарі та дякують бренду за підтримку.

Та попри це бренд отримав гнівні коментарі від українських користувачів.

"Ви підтримуєте кроваву Росію?";

"Дольче Габана, коли весь світ спостерігає за звірствами рашистів, ви висловлюєте їм підтримку. Позор бренду, не відмиєтесь";

"Ганьба. Дно".

Раніше у скандал вляпався французький модний бренд Louis Vuitton, випустивши рекламну кампанію з новою ювелірною колекцією з кремлівською свастикою "V" та "Z".