Всесвітньо відомий бренд Dolce & Gabbana представив колекцію шоколадних яєць, що прикрашені культовою майолікою та квітковим принтом.
Дивіться також Поки в Україні збирають тіла загиблих: Катя Осадча показала, як у мордорі ріжуть сумки Chanel
Кадри з великодніми яйцями з’явилися на офіційній інстаграм-сторінці бренду в інстаграмі.
"У межах святкування сторіччя історичного праліне нові писанки прикрашені культовими DGMaiolica та квітковими мотивами. Переосмислення сутності італійської краси у неповторній гармонії відчуттів. #DGBaci: смакові відчуття чистої та радісної любові до проголошення любові без кордонів", – йдеться у дописі.
Користувачі в мережі помітили, що яйця дуже нагадують російських матрьошок у кокошниках. Росіяни в коментарях залишають радісні коментарі та дякують бренду за підтримку.
Та попри це бренд отримав гнівні коментарі від українських користувачів.
- "Ви підтримуєте кроваву Росію?";
- "Дольче Габана, коли весь світ спостерігає за звірствами рашистів, ви висловлюєте їм підтримку. Позор бренду, не відмиєтесь";
- "Ганьба. Дно".
Раніше у скандал вляпався французький модний бренд Louis Vuitton, випустивши рекламну кампанію з новою ювелірною колекцією з кремлівською свастикою "V" та "Z".