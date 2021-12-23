Нога в лютому розрізі та стрімке декольте: Маша Єфросиніла захопила мережу сміливою сукнею

Маша Єфросиніна любить дивувати прихильників своїми розкішними аутфітами. Знаменитість часто підтримує наших дизайнерів, тому для важливих подій залюбки обирає вбрання від українських брендів. Під час останнього виходу Маша позувала у сукні від дизайнерки Ольги Слонь.

2021 рік для Маші Єфросиніної став особливо плідним. Знаменитість вела чимало проєктів на телебаченні, брала участь в різноманітних світських заходах, а також активно вела "Екзамен" на ютуб-каналі та віднедавна навіть запустила спільне шоу з Олею Поляковою "Дорослі дівчата".

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Останній доробок на церемонії Elle Style Awords приніс знаменитостям перемогу в номінації "Найкращий ютуб-проєкт року".

Скромна Маша Єфросиніна, яка часто в інтерв’ю розповідала, що не любить відвертих декольте, зізналася, що проєкт дозволив їй по-новому розкритися.

Ефектний образ Маші Єфросиніної

Зірка прийшла на світську подію в розкішному образі. Вона позувала перед камерами у чорній сукні на довгий рукав від бренду Dresstoimpress. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру телеведучої та її довгі ноги, адже має за словами знаменитості "лютий розріз". Також сукня оздоблена сексуальним декольте, яке додавало виробу кокетливості та рукавами-фонариками.

Маша Єфросиніна одягнула чорні колготки в сіточку та доповнила образ чорними лакованими босоніжками. Аутфіт зірки довершила чорна сумка із золотистою бахромою від дизайнера Івана Фролова.

Телеведуча зібрала волосся у хвіст, приміряла довгі сережки, персні та довершила look насиченим макіяжем.



Розкішний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої



Розкішний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої



Розкішний образ Маші Єфросиніної / Фото з інстаграму телеведучої