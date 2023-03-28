Ніколь Шерзінгер одягнула сукню від українського бренду NUÉ: розкішний образ

Cпівачка Ніколь Шерзінгер завітала на церемонію вручення музичної нагороди iHeartRadio Music Awards. Знаменитість обрала для такої події сукню від українського бренду NUÉ.

Учасниця колись популярного гурту Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер обрала для світського заходу ніжно-рожеву сукню бюстьє від українського бренду. Знаменитість обрала лаконічну сукню довжини максі, яка виділяється ефектною деталлю – невеличким вирізом збоку, що відкриває стегно.

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Виконавиця розпустила своє довге волосся та залишила його прямим. Свій образ вона підкреслила рожевими тінями та обрала кілька аксесуарів – сережки та перстні.

Що цікаво, американка має українське коріння. Її повне ім’я - Ніколь Прасковія Еліколані Валіенте Шерзінгер. Ім’я Прасковія вона отримала від своєї української бабусі Парасковії.



Ніколь Шерзінгер в сукні від українського бренду / Фото з Instagram



Ніколь Шерзінгер в сукні від українського бренду / Фото з Instagram



Ніколь Шерзінгер в сукні від українського бренду / Фото з Instagram

Варто зазначити, що вбрання від українського бренду співачка одягає вже не вперше. У гардеробі Ніколь є вбрання ві ELENAREVA та Bevza, яке вона впродовж останніх кількох років одягала на важливі світські заходи.

У вбрання від бренду NUÉ одягались найвідоміші моделі та інфлюенсери. Одяг від української дизайнерки Вікторії Удіної у своєму гардеробі має німкеня Леоні Ганне, бразилійська супермодель Алессандра Амбросіо, "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо та багато інших.