Що одягнути на День закоханих: цікаві образи, які вам сподобаються

До найромантичнішого дня в році залишилося кілька днів. Багато дівчат вже задумуються про свій образ на День Валентина. Якщо ви хочете покрасуватися перед коханим в цікавому вбранні, то радимо вам звернути на добірку стильних образів, якими ви зможете надихнутися.

День закоханих – це особливе свято, яке оповите любов’ю та романтичним настроєм, пише 24 канал. У цей день кожна дівчина хоче мати особливий та бездоганний вигляд.

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Fashion 24 підібрали для вас кілька ефектних аутфітів, якими ви можете надихнутися для створення власних образів.

Традиційно заведено зустрічати День Валентина у червоних сукнях. Таке вбрання вам точно подарує впевненість та сексуальність. Продемонструвати свою жіночу привабливість можете за прикладом шведської модниці Ельзи Госк.

Білявка одягнула червону сукню довжини максі на довгий рукав з цікавими деталями – з розрізом на плечі та рукаві, який перешитий шнурівками.

Також на День закоханих приміряйте трикотажну сукню з бахромою. Схожий виріб приміряла на собі навіть Кендалл Дженнер. Тим паче бахрома зараз – просто хіт сезону.

Німецька інфлюенсерка Соня Лісон, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, одягнула для особливого вечора синю оксамитову сукню на довгий рукав довжини міні. Вагітні жінки можуть взяти такий образ на замітку та доповнити його чорними черевиками на шнурівці.

Щоб додати вашому виходу елегантності та певної строгості, приміряйте речі чорного кольору. До прикладу, одягніть твідовий жакет з класичними штанами та доповніть вихід взуттям на підборах.

А от нотки сексуальності вам додасть лонгслів з вирізами чи корсет. Обидва варіанти ви можете легко поєднати зі шкіряними штанами або звичайними джинсами.

Лютий – досить холодний місяць зими, тож аби вам було комфортно, можете приміряти водолазку в парі з жакетом та доповнити образ штанами. Втім до такого аутфіту не забувайте додавати аксесуари у вигляді сережок, ланцюжків та годинника.

Штанний костюм – завжди гарна ідея для особливого свята. Одягайте костюм із сорочкою в тон, аби отримати дорогий та елегантний вигляд.

Якщо ж на День закоханих вам не дуже хочеться привертати до себе багато уваги, то просто одягніть класичні блакитні джинси з сорочкою оверсайз. Стильна зачіска, макіяж та аксесуари допоможуть вам виглядати просто та водночас ефектно.

Кардигани та цікаві светри також мають місце бути на День закоханих. Щоб ваш образ не був буденним, а мав нотку святковості, одягніть замість черевиків на плоскій підошві, чоботи на підборах.

Зверніть увагу на стильні вельветові штани, які вже починають набирати популярності, і поєднуйте їх з атласною блузою з бантом, як це поєднала французька модниця Жюлі Феррарі.