Найромантичніша спідниця літа Rah-Rah: як вона виглядає

Літо – чудова пора для спідниць. Дизайнери цього року представили стильний виріб Rah-Rah, яка була популярною ще у 1980-х роках. Тепер фасон такої спідниці отримав друге життя на подіумі сезону весна-літо 2024.

Цього року бренди запропонували ретростиль в сучасній інтерпретації, занижену посадку, оборки, волани, рюші та асиметричні лінії подолу. Якщо хочете для себе щось цікаве – обирайте спідниці Rah-Rah.

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Спідниця Rah-Rah – тренд літа

Така спідниця відсилається до силуетів образів музичних фанатів фестивалів у 90-х та нульових роках. Поєднуються ці спідниці з туфлями-човниками та босоніжками.

Обирайте на літо багатошарові спідниці з легких кремових й темних тканин у поєднанні з будь-яким верхом та трендовим взуттям – балетками в сітку, Мері Джейн чи мюлями.

Для офісного дрес-коду поєднуйте спідницю з поло, а от для вечірніх виходів можна приміряти бра та додати ефектне взуття на підборах. Загалом такі спідниці дуже гарно вписуються в літню естетику, тож стануть гарною альтернативою базовим джинсовим спідницям чи будь-яким іншим фасонам.



Модні спідниці літа 2024 / Фото Vogue



Актуальні спідниці літа 2024 / Фото Vogue



Трендові спідниці літа 2024 / Фото Vogue

Зі спідницями можна створювати незліченну кількість інтерпретацій. Враховуючи теперішню схильність до мінімалізму, вам треба всього лише поєднати спідницю з воланами зі стриманим та базовим верхом. Той факт, що спідницю Rah-Rah можна носити з усім робить її виграшним варіантом на літню пору, а от восени її можна буде залюбки поєднати з чоботами.