9 грубих помилок, які можуть вмить зіпсувати образ: дієві поради

Більшість дівчат вже ознайомлені з антитрендовими елементами гардероба, однак все одно допускаються помилок у стилізації. Щоб цього не сталося, радимо скористатися порадами стилістки, яка описала кілька грубих помилок, які можуть все зіпсувати.

Українська стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі, вирішила розглянути основні помилки, які можуть легко "вбити" навіть найстильніший образ.

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Щоб у майбутньому уникнути грубих помилок у стилізації речей та виглядати бездоганно, варто уникати 9 найпоширеніших помилок у ваших образах.

Забудьте про голі щиколотки взимку. Щоб не виглядати безглуздо із вкороченим взуттям –одягніть білі шкарпетки.



Грубі помилки, які можуть зіпсувати образ / Фото з Instagram @stylist.inna

Ніколи не обирайте на зиму куций верхній одяг. Він не лише сковує ваші рухи, але й не дає можливостей одягнути об'ємний светр чи жакет. Ваш верхній одяг завжди має бути достатньо вільним.



Грубі помилки, які можуть зіпсувати образ / Фото з Instagram @stylist.inna

Не одягайте плотні колготи з легкими тканинами. Чим тонший ваш одяг, тим тоншими мають бути колготи. Плотні колготи можете поєднувати з трикотажними сукнями, а от з тонкими матеріалами обирайте тоненькі колготи, які просвічуються.



Грубі помилки, які можуть зіпсувати образ / Фото з Instagram @stylist.inna

Обтислі елементи спортивного стилю в парі зі штанами скінні, точно не подарують вам стильного вигляду. Спортивний одяг повинен бути достатньо об'ємним, і хоча б на два розміри більшим.



Грубі помилки, які можуть зіпсувати образ / Фото з Instagram @stylist.inna

Тілесні колготки у ваших образах не мають бути затемними, засвітлими чи блискучими. Ваші колготки мають бути одного кольору з вашою шкірою.

Грубі помилки, які можуть зіпсувати образ / Фото з Instagram @stylist.inna

Надто тонкий та обтислий трикотаж може спотворити ваш образ. Натомість обирайте трикотажні обтислі речі, які виконують функцію втягування.



Грубі помилки, які можуть зіпсувати образ / Фото з Instagram @stylist.inna

Вузька смужка ноги між взуттям і поясним виробом – не надто вдала стилізація. Зробіть більшу відстань, або нехай ваше взуття ховається.



Грубі помилки, які можуть зіпсувати образ / Фото з Instagram @stylist.inna

Джинси скінні з обтягуючим верхом не подарують вам стильного образу. Якщо у вас обтягуючий низ, то верх має бути об'ємним, і навпаки.



Грубі помилки, які можуть зіпсувати образ / Фото з Instagram @stylist.inna

Пам'ятайте, що неправильне нашарування може зіграти злий жарт. Кожен наступний шар повинен бути цупкішим за попередній.



Грубі помилки, які можуть зіпсувати образ / Фото з Instagram @stylist.inna