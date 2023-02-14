Що будуть носити француженки навесні: найкращі речі, які треба придбати до свого гардеробу
До весни залишилося зовсім трохи, тож француженки знову одягнуть свої улюблені речі, які входять до їхнього капсульного гардеробу. Яке вбрання будуть носити парижанки вже зовсім скоро – читайте в матеріалі.
Беззаперечно, француженкам можна співати оди. Вони обожнюють одяг простого крою, натуральні кольори, дорогі тканини та аксесуари, а їхній стиль наслідують тисячі модниць зі всього світу.
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Стиль француженок тримається на трьох китах – це універсальність, простота і елегантність. Саме вони вважаються втіленням жіночого шарму. Зазвичай парижанки віддають перевагу одягу простого крою, який можна легко поєднати в різних комплектах.
Основна складова гардеробу француженок – базові речі. Їхні базові джинси, білв футболка, жакет, лофери та сумка врятують будь-яку ситуацію. Окрім того, в арсеналі безових речей парижанок є ще кілька елементів гардероба, без якого вони не можуть обійтися.
Кардиган
Француженки обожнюють кардигани. Вони посідають особливе місце у їхньому гардеробі та найчастіше доповнюють образи з базовими джинсами, балетками та білою футболкою.
Берет
Важко собі уявити француженку без головного убору – берета. Модні дівчата люблять доповнювати беретом твідові костюми, тренчі та пальта.
Високі чоботи
Француженки обожнюють чоботи на підборах. Ними вони доповнюють свої романтичні образи, що складаються з ефектних блуз з бантами чи сукенок в квітковий принт.
Тренч
Тренчі – незмінний верхній одяг француженок в теплу пору року. Ними вони довершують свої найпростіші та найлаконічніші образи, і при цьому залишаються виглядати неперевершено.
Светр в смужку
Якщо у світі бум на светри зі смужкою вже минув, то для француженок така річ – це класика. Найчастіше вони обирають речі в чорну та білу смужку, втім інколи роблять ставку й на інші кольори.