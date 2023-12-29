Червоні колготки – найгучніший тренд зими 2024: з чим їх носять модні блогери

Ви могли помітити, що червоні колготки захопили увесь інстаграм-простір. Їх вже встигла приміряти на собі кожна модниця. І це не дивно, адже вони вмить роблять образ ошатним і стильним. За допомогою червоних колготок можна створити бездоганий аутфіт.

Червоний став топовим відтінком осені. Та якщо минулого сезону інфлюенсери лише приміряли на собі яскраві светри чи доповнювали образ сумками, то вже взимку мода отримала новий не менш цікавий вектор – червоні колготки.

Дивіться також Кольорові колготки з бантиками – хіт зими 2024: варіанти, які вам сподобаються

Величезну кількість аутфітів з червоними колготками можна побачити не лише в інстаграмі, але й тік тоці чи пінтересті. Лише у таких випадках можемо підтвердити, що мода таки повертається. Шанувальники серіалу «Пліткарка» точно згадають образи Блер Вордорф в червоних колготках, в яких вона приходила в школу.

Цікаво! Колготки вперше з’явилися у 1938 році, але повсякденно жінки почали їх носити у 1953 році, коли винайшли лайкру, яка зробила їх еластичними. Популяризація колготок належить Мері Квант, яка в 1960-х роках презентувала мініспідницю, яка й допомогла розповсюдити колготки на увесь світ.

Радимо вам цієї зими трошки забути про одвічні чорні колготки та зробити ставку на яскравий червоний. Модниці носять їх з жакетами, светрами, лонгслівами, пальтами, бомберами та шубами. Останній верхній одяг, особливо у світлих відтінках, просто неймовірно виглядає в зимову пору року.

Червоний буде у моді ще в 2024 році в різноманітних проявах вбрання, тому колготки – доволі доступний прояв тренду. У вас ще є шанс придумати цікаві аутфіти з колготками, щоб сяяти в новорічну ніч та привертати увагу всіх до свого образу.



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest



Актуальні червоні колготки на 2024 рік / Фото Pinterest