Светр з високим коміром – найактуальніша річ в зимовому гардеробі, тим паче, що різноманітних варіантів є дуже багато. Вони не лише комфортні й практичні, але й стильні.

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Дизайнери для осінньо-зимового сезону презентували десятки цікавих варіантів – це об’ємні светри, кашемірові водолазки, вовняні светри та різноманітні вироби з декоруванням.

Светри можна легко вписати в будь-який стиль. Вони гарно поєднуються з джинсами, штанами, лосинами та спідницями різних довжин. А ще вони однаково пасують до пуховиків, пальт чи дублянок.

Хочете оновити осінній гардероб – в Obnova ви знайдете все необхідне. Від стоку до люксу – мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів пропонує широкий вибір, якісний сервіс та клієнтоорієнтований підхід.

Бренд Victoria Beckham презентували молочний светр, з яким можна створити навіть монохромний образ в парі зі світлими трикотажними штанами, чи, навпаки, виділити акцентними шкіряними штанами.



Наймодніші светри 2023 / Фото Vogue

Бренд базового гардероба The Row представив мінімалістичну версію на всі часи, а у Bottega Veneta — водолазку з декоративними елементами, які відсилають до риб'ячого лушпиння.



Наймодніші светри 2023 / Фото Vogue



Наймодніші светри 2023 / Фото Vogue

На зимовий період светр з високою горловиною радить додати до свого гардероба бренд Michael Kors Collection. Дизайнер вирішив додати до светра штани того ж кольору й матеріалу, щоб створити костюм.



Наймодніші светри 2023 / Фото Vogue

Також в моді зараз подовжені светри, які можна носити соло. Вони гарно поєднуються з високими чоботами вище колін, які зараз знову стали популярними.



Наймодніші светри 2023 / Фото Vogue