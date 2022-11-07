Светр – найбажаніша річ осені: які вироби обирають цього сезону скандинавки

Через холодний клімат, в гардеробі кожної скандинавки є величезна кількість светрів. Якщо француженки чи італійки ще носять у жовтні кардигані та жакети, то дівчата з Данії та Стокгольму вже починають одягати трикотажні речі та демонструвати вбрання з осінньо-зимового сезону.

Скандинавські фешіоністи вже активно носять найбажаніші светри осені – від пухнастих джемперів до моделей з масивною в’язкою. Як виглядають найбажаніші светри цього сезону від дівчат зі Скандинавії – дивіться далі.

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Пухнасті

Скандинавска стилістка та засновниця бренду Rotate цієї осені радить обирати пухнасті светри з мохера чи ангори для повсякденних виходів. Жанетт Медсен продемонструвала сірий светр, який поєднала зі світло-сірими модними джинсами і туфлями на підборах. Щоб розбавити такий сірий образ, модниця не побоялася стилізувати його акцентною зеленою сумкою.

Смугасті

Светр з горизонтальними смужками вже став класикою міського гардероба. Светр, який ще називають бретонкою, здобув великої популярності ще минулого сезону, але не збирається здавати своїх позицій. Такий светр можна носити з класичними джинсами, шкіряними штанами чи ефектними палаццо.

З високим горлом

Светр з високим горлом стає нам вкрай необхідним, коли на вулиці стає дуже холодно. Тоді така практична та універсальна річ з високим коміром стає нам в нагоді. Завдяки такому джемперу вам не доведеться думати про додатковий шарф чи куртку, яка прикриває ваше горло.

Скандинавська streetstyle-зірка Перніль Тейсбек обирає восени чорний светр з високим горлом, який можна поєднувати з будь-яким низом.

Логоманія

Логоманія знову повернулася на модні подіуми. В гардеробі інфлюенсерів є чимало речей з надписами брендів. Стрітстайл-зірка Емілі Сіндлев, відома своєю любов'ю до яскравих речей, цього сезону придбала светр Miu Miu і носить його з балетками та штанами-карго.

Коси

Светр з масивною в’язкою – класика осіннього гардероба. Такі светри не лише зігрівають в холодну пору, але й додають такого особливого осінньо-зимового затишку. Модниця Аннабель Розенталь вибрала для себе видовжений молочний светр із косами, який вона одягла соло замість сукні в парі з високими чобітьми.