Стильні речі, з яких можна створити ідеальний гардероб на літо

Інфлюенсери вважаються найбільш прогресивними у світі моди. Вони не лише обирають трендові елементи гардероба, але й показують, як їх цікаво стилізувати. Пропонуємо вам надихнутися їхніми виходами.

Редакція Fashion 24 зробила детальний аналіз трендсеттерок та визначила 5 популярних речей, які треба мати у своєму гардеробі кожній дівчині, аби створити модні образи.

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Біла сорочка

Сорочка білого кольору – класичний елемент гардероба, який не виходить з моди. У серпні, коли вже на вулиці стає трохи прохолодно, ця річ буде вашою чарівною паличкою у створенні стильних та ефектних аутфітів.

Джинсова спідниця

Спідниця з деніму має всі шанси бути такою ж популярною і в наступному сезоні. Влітку одягайте її з базовими майками, футболками та будь-яким взуттям – від сандалів до балеток чи кросівок.

Білі штани

Влітку білі штани ідеально підходять під будь-яке вбрання – від класичних сорочок чи блузок до футболок оверсайз чи майок. Створюйте образ з білими штанами, який вам найбільше подобається.

Жилетка

Костюмна жилетка займає лідируючі позиції в цьому сезоні. Найкраще вони виглядає в парі зі штанами в одному тоні. Таким чином ви сторюєте ідеальний аутфіт у стилі Old Money.

Блакитна сорочка

Сорочка блакитного кольору дуже прижилася до наших гардеробів цього літа. Вони чудово доповнюють майки, футболки та лонгсліви. А ще красиво виглядають, якщо їх одягати як самостійну одиницю та поєднувати зі штанами та босоніжками.