Найбажаніше взуття весни, яке має бути в гардеробі у кожної дівчини

Для нового сезону бренди презентували чимало стильного взуття, яке задовільнить будь-які смаки. Дизайнери представили комфортні та практичні моделі, а також екстравагантні, які підійдуть до душі лише сміливим дівчатам.

До найголовніших взуттєвих трендів весни належать лофери і туфлі Мері Джейн, балетки-пуанти і ботфорти, грубі черевики та ботильйони з відкритими пальцями.

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Лофери з квадратним носком

Стиль преппі все ще залишається актуальним. Лофери знайдуть своє особливе місце навіть через популярність серіалу "Венздей", в якому головна героїня ходила у взутті та вбранні, що нагадує шкільну естетику. Лофери – це класика, яка не виходить з моди, тому саме на них треба звернути увагу в новому сезоні.

Танкетка

Висока та масивна танкетка знову в моді. Щоб силует ноги виглядав акуратнішим, обирайте взуття з тонким профілем танкетки та імітацією підборів.

Балетки-пуанти

Пальму першості в новому сезоні забирають всі види балеток. Серед них – новомодні балетки-пуанти, які нагадують взуття балерин. Обирайте балетки з квадратним носком, шкіри чи текстилю, з ремінцями або зав’язками.

На високій платформі та підборах

Модне взуття, яке стало популярним ще минулого сезону вперто не здає позицій та ще входить до переліку трендових туфель. Головні атрибути модного взуття на весну – високі підбори та платформа. Таке взуття дуже часто носять невисокі акторки – Дженна Ортега та Дженніфер Лопес.

Ботфорти

Навесні варто підкреслювати свої ноги ефектним взуттям, яке додасть образу сексуальності. У новому сезоні дизайнери роблять ставку на блискучі ботфорти з металізованою шкірою.

З деніму

Великим трендом весни вважається денімовий total look. Дизайнери представили не лише цікаве джинсове вбрання, але й взуття, на яке варто звернути увагу.

Туфлі Мері Джейн

Класична модель лакованих туфель з перепонкою вчергове вривається в тренди, та схоже, вже затримається з нами надовго.