Наталка Денисенко похизувалася модним образом у білосніжному костюмі: чарівний аутфіт

Акторка Наталка Денисенко поділилася зі своїми прихильниками новими світлинами з відпочинку в Карпатах. Рудоволоса знаменитість вчергове продемонструвала образи в білих кольорах.

Наталка Денисенко змінила локацію та перебралася в місце для усамітненого відпочинку. Раніше акторка разом з сином відпочивали у Яблуниці, що поруч з гірськолижним курортом у Буковелі. Згодом вона переїхала у глемпінг, що неподалік селища Верховина та поселилася у популярному будиночку-куполі.

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У серії світлин Наталка Денисенко показала вид на гори з купольного будиночка, територію з розвагами для дітей, фото сніданків, вечір в Карпатах, та, звісно ж, свої образи витримані в білих кольрах.

Образ Наталки Денисенко

Знаменитість позувала на кріслі у теплому білосніжному костюмі, що складався зі светра та широких штанів. Її ніжний аутфіт доповнювали білі шкарпетки.



Зимовий образ Наталки Денисенко / Фото з інстаграму акторки

Також Наталка показала свій зимовий образ, який вона приміряла надворі. Вона одягнула білі обтислі штани, які доповнила трендовими коричневими уггами. Зверху вона одягнула довгу білу дублянку та довершила свій аутфіт білою шапкою.



Зимовий образ Наталки Денисенко / Фото з інстаграму акторки

Прихильники вже встигли засипати Наталку приємними коментарями в інстаграмі:

"Дивовижна";

"Гарна";

"Так смачно передали відпочинок , що вже хочеться у подорож!";

"Янгол у білому";

"Снігуронька в Карпатах".

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