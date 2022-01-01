Настя Каменських зачарувала образом у розкішному корсеті та мініспідниці: яскраві кадри

Популярна українська співачка Настя Каменських в новорічну ніч сяяла в розкішному аутфіті. Зірка приміряла корсет та мініспідницю від української дизайнерки Олени Кондратової.

Настя Каменських – одна з найстильніших зірок в українському шоу-бізнесі. Зірка не лише вміє дивувати цікавими аутфітами в шоу "Маска", але й в повсякденному житті обирає вишукані образи.

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Виконавиця любить підкреслювати свою фігуру, а для важливих подій завжди обирає нове вбрання. Так, для святкування Нового року співачка приміряла ефектний образ, який вже встигла оцінити її 5-мільйонна аудиторія.

Образ Насті Каменських

Знаменитість одягнула чорну мініспідницю з розрізом, яка вдало підкреслила її довгі ноги. Зверху співачка приміряла розкішний фактурний корсет з розшитими камінчиками.

Елегантний виріб Настя Каменських від бренду KEL дизайнерки Олени Кондратової. Новорічний look співачка доповнила чорними мінімалістичними босоніжками.

Кучеряве волосся виконавиця розпустила, а серед аксесуарів обрала довгі чорні сережки та браслет.



Розкішний аутфіт Насті Каменських / Фото з інстаграму співачки



Розкішний аутфіт Насті Каменських / Фото з інстаграму співачки