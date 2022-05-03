Наші серця з українцями та жертвами війни: редактор Vogue згадав на Met Gala про Україну

2 травня на визначній події Met Gala, на якій збираються найзнаменитіші зірки, редактор Vogue висловив свою підтримку Україні та згадав про киянку, яка заснувала в США модний бренд.

У Нью-Йорку в музеї Метрополітен, відбувся щорічний захід Met Gala. Попри розкішні виходи зірок в ефектних сукнях та костюмах, редактор найвідомішого глянцю Vogue, який був ведучим балу Інституту костюма, не забув згадати про Україну.

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Хеміш Боулз згадав уродженку України, киянку Валентину Саніну-Шлеє, яка після переїзду до США заснувала свій однойменний бренд. Модний дім киянки проіснував 30 років та став класикою американського дизайну.

"Війна в Україні змусила багатьох покинути свої оселі. Ми згадуємо внесок мільйонів емігрантів та біженців в американську культуру та історію американської моди. 1917 року дизайнерка Валентина, народжена в Україні, приїхала до Нью-Йорка. Вона зарекомендувала себе як елітний кутюр'є, одягаючи наймодніших і найзнаменитіших жінок свого часу. Одна з її суконь представлена на виставці Інституту костюма у Метрополітен-музеї, присвяченій американській моді", – зазначив редактор Vogue.

Також Хеміш Боулз зазначив, що компанія Conde Nast (видавничий дім, який випускає журнали Vogue, Tatler, GQ, Vanity Fair та Glamour – 24 канал) зробила пожертву в комітет Червоного Хреста. Він закликав усіх знаменитостей зробити те саме, якщо у них є така можливість.

Цієї ночі наші серця з українцями та жертвами війни у всьому світі,

– зазначив редактор Vogue.

Чим запам’яталась Америці Валентина Саніна-Шлеє

Валентина Саніна познайомилася зі своїм чоловіком Георгієм Шлеє у Севастополі. Шлях іммігрантів вони проходили обоє. Пара вирішила назавжди залишитися у Нью-Йорку. Спочатку жінка працювала манекенницею, згодом продавала одяг, а надалі почала самостійно створювати одяг.



Валентина Саніна-Шлеє зі своїм чоловіком Георгієм Шлеє

Валентина почала виходити в театр у розкішних сукнях власного виробництва, привертаючи увагу актрис та відвідувачів театру. Свій власний магазин вона відкрила у 1928 році на Медісон-авеню та практично одразу здобула славу модної диктаторки.

З 30-х по 50-ті роки ХХ століття Валентина Саніна-Шлее стає однією з найвідоміших і найуспішніших модельєрок в США, а її бренд "Valentina" обирають заможні та відомі американські жінки.



Валентина Саніна-Шлеє стала відомою американською дизайнеркою