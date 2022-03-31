Народжений у час війни: Андре Тан представив новий бренд одягу RDNT

Український дизайнер Андре Тан не лише за місяць війни встиг пошити чимало одягу для української армії, але й створив новий бренд одягу RDNT. Кошти від продажу вбрання будуть передані на потреби ЗСУ.

Знаменитий український модельєр, засновник бренду ANDRE TAN розповів у своєму інстаграмі про створення нового бренду одягу, заснованого в час війни.

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Зовсім скоро дизайнер обіцяє показати всім першу колекцію нового бренду RDNT, яка символізує жагу до життя. Андре Тан зазначив, що гроші від продажу одягу RDNT будуть йти на підтримку армії України.

"Fashion – це слово у нашій країні набуло іншого значення. Насправді все набуває іншого значення, коли над твоєю головою летять ракети, коли ти засинаєш і прокидаєшся під звуки сирен. Позаду залишились мрії про весну у вишуканих сукнях. А що попереду?", – написав Андре Тан у своєму дописі.

Дизайнер зазначає, що нам треба навчитися бути у моменті тут і зараз та насолоджуватися кожною секундою цього дивовижного життя.

"Ми зобов'язані! Заради всіх, хто пожертвував своїм життям за тебе, за мене, за нас! Саме це ми і вклали у філософію бренду RDNT - бренду, який народився під час війни і покликаний дарувати світло навіть у найтемніші часи. Кожен стібок тут наповнений енергією кохання. Адже кохання завжди перемагає ненависть, а світло – пітьму", – заявив модельєр.



Андре Тан у своєму дописі пише, що "ми покажемо усьому світу, що ми, українці, найсильніша, найсміливіша нація. Яка прагне та вміє жити незважаючи ні на що! Ми сильні! Ми непереможні! Ми вільні".

Дизайнер на у березні неабияк допоміг нашій армії. Ще на початку місяця він зосередив всі свої сили на пошитті речей для ЗСУ.

Андре Тан розповідав, що без вихідних та перепочинку команда по всій Україні працювала задля того, аби забезпечити нашу непереможну армію необхідним одягом та захистом.

Що саме було зроблено: